EL PP EXIGE AL PSOE Y PODEMOS QUE PIDAN PERDÓN A CIFUENTES “DE INMEDIATO”

- “Deberían hacerlo o plantearse dejar su cargo público por acusar falazmente y sin pruebas”. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Carlos Rojas, exigió este miércoles al PSOE y Podemos que pidan perdón “de inmediato” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras las “falsas” acusaciones vertidas por sus dirigentes a raíz de la petición de la Guardia Civil para que se investigue a la mandataria madrileña en el marco de la supuesta financiación ilegal del PP.

En declaraciones a Servimedia, Rojas se refirió a los calificativos que los dirigentes de PSOE y Podemos han dedicado a Cifuentes por el informe de la Guardia Civil que alerta de que la dirigente madrileña podría estar implicada en la supuesta financiación irregular del PP por la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid mientras era miembro de la Mesa de Contratación de la entidad, que habría hecho “valoraciones arbitrarias” que favorecieron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.

La Fiscalía Anticorrupción “a día de hoy” no es partidaria de que se la investigue, por lo que Rojas consideró “lamentable” que Podemos y PSOE sigan despotricando contra Cifuentes y no se planteen pedir perdón por sus “falsas acusaciones”. “Les solicitamos que pidan perdón y les recomendamos que escuchen lo que dicen los jueces y fiscales y abandonen los insultos”, expresó.

Puso a Cifuentes como “ejemplo” de servicio público por su tarea diaria al frente de la Comunidad de Madrid y consideró que quienes la están insultando se descalifican por sí mismos y no hacen “nada” por los ciudadanos y la política. Se refirió así a las duras críticas vertidas por el PSOE y Podemos madrileños contra la presidenta regional, a las que se sumaron las voces indignadas de diputados de ambos partidos.

“Es lamentable ver al PSOE dando tumbos por el Congreso y descalificando por sistema”, expuso, para a renglón seguido considerar que con las descalificaciones contra Cifuentes “quizás están intentando tapar su situación interna durante esta semana previa a las primarias”. “Peor aún es ver a Podemos intentando hacer campaña ya para las próximas autonómicas y acusando falazmente de cosas muy graves”, apostilló.

En concreto, puso el foco en la actuación del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y del secretario de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón, a quienes invitó a “plantearse dejar su cargo público” si no piden perdón por sus “descalificaciones”. “Los que acusan falazmente sin pruebas y saben que son acusaciones falsas creo que se tienen que replantear qué hacen en la vida pública”, razonó.

Por último, Rojas remarcó el “respeto” de su grupo a las decisiones en el ámbito del consejo de gobierno de la Justicia, después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial haya designado al juez Eloy Velasco para la nueva Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, lo que le obligará a abandonar la investigación de los casos 'Lezo' y 'Púnica'.

