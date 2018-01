AP-6. CS EXIGE "DISCULPAS Y EXPLICACIONES" POR EL CAOS CIRCULATORIO DURANTE EL TEMPORAL

Google Plus

La dirección nacional de Ciudadanos exigió de nuevo este martes al Gobierno "disculpas y explicaciones" por el caos circulatorio en el que quedaron atrapadas miles de personas durante el temporal de nieve del pasado fin de semana.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que lo más grave es la "falta de previsión" ante un temporal cuya llegada estaba prevista y que no hubiera "medios adecuados" para afrontar esas inclemencias meteorológicas.

El lugar donde los responsables se encontraran "puede agravar" la situación, reconoció, pero lo grave, en definitiva, es que no se previera esa circunstancia para organizar el dispositivo correspondiente.

Villegas precisó además que esa imprevisión es "reiterada" y exigió por ello "disculpas" a los ciudadanos que sufrieron una situación "no asumible en un país avanzado" y explicaciones tanto de los ministros de Fomento y de Interior como del director de la DGT.

Flexibilizar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como proponen esos ministros, dijo Villegas, puede ser útil pero "hay que ir mucho más allá". "Se agradece el esfuerzo pero queda muy corto", sentenció.



