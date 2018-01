Un exconsejero del canal alertó de que se gestionaba "como si fuera una república bananera"

Rafael Merino, exedil socialista en el Ayuntamiento de Madrid y miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y cuando se hizo la compra supuestamente fraudulenta de una empresa colombiana, declaró a Servimedia que avisó al entonces director general, Arturo Canalda, de que la entidad "se gestionaba como en una república bananera”.



Merino, que acudirá ante el juez que instruye el llamado ‘caso Lezo’ el 9 de enero en calidad de testigo, dijo ser "el único consejero que no está imputado ni investigado”.Informó de que en el auto se dice que no está investigado porque no asistió "a esa reunión del Consejo de Administración”, aunque admitió que no recuerda "que no asistiera, pero es posible porque se iba a tratar un tema que, desde mi punto de vista, no era objeto del Canal”.



Explicó que dijo a Canalda que “la función del Canal era administrar agua y no ganar dinero, y mis preocupaciones eran cómo llegaba el agua a los ciudadanos, su calidad y que red teníamos”. “En un momento le llegue a decir que, tal y como se está gestionando esto, parece más la gestión de una república bananera”, relata Merino. “Él se enfadó mucho y me dijo que el Canal no era una república bananera”.

Merino manifestó que durante el tiempo que fue consejero del Canal de Isabel II no aprobó "ningún punto del orden del día, siempre voté en contra de la cuentas, que ni siquiera las firmaba”. “Al juez le diré que nunca aprobé la gestión que se hacía, entre otras razones, porque estaba totalmente en contra de la extensión internacional del Canal”, agregó.



Por último, recordó que “todo esto pasó en el periodo anterior a que Alberto Ruiz-Gallardón fuera alcalde” de Madrid y dijo que, cuando llegó al consistorio, “retiró a la oposición de todas las empresas municipales”.



Canalda dimitió tras ser citado por el juez instructor del 'caso Lezo' en el asunto de corrupción que investiga la compra en 2001 de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha llamado a declarar como investigados a Canalda y a otras 23 personas este miércoles por estar presuntamente relacionados con la operación.