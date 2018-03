JUAN CARLOS QUER: "SÍ O SÍ EVITAREMOS QUE SE DEROGUE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE"

Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven asesinada en Galicia en 2016, aseguró este miércoles que "sí o sí" las familias de víctimas como su hija impedirán que se derogue la prisión permanente revisable como figura penal para castigar este tipo de crímenes especialmente crueles.



Quer finalizó este miércoles con el PNV su ronda de contactos con grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para intentar convencerlos de que no deroguen esa figura penal, y reconoció que salió "decepcionado" del encuentro ante la persistencia de los nacionalistas vascos en su posición.

El PNV defenderá este jueves en el Pleno del Congreso su iniciativa para derogar la prisión permanente revisable, que ya fue tomada en consideración meses atrás y a la que el PP y Ciudadanos han interpuesto sendas enmiendas de totalidad. Previsiblemente, esas enmiendas serán rechazadas por el PSOE, Unidos Podemos y otros grupos de la Cámara, de forma que la proposición del PNV seguirá tramitándose.

Quer denunció que esos grupos contrarios a la prisión permanente revisable no han sabido darle "ninguna respuesta" a la pregunta de, en caso de derogar esa figura, cómo se protege a los menores y a los seres más indefensos de la sociedad de delincuentes "extremadamente peligrosos" que además salen de prisión antes de cumplir la pena "sin manifestar arrepentimiento" y dispuestos a reincidir.

Para esos casos de "extraordinaria gravedad y crueldad" no hay una propuesta efectiva alternativa a la prisión permamente revisable, y por eso Juan Carlos Quer insiste en pedir que no se derogue, al menos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso planteado en su día por el PSOE.

Quer aseguró que el mensaje que mandan su hija Diana y otros asesinados "desde arriba", entre ellos el pequeño Gabriel Cruz, "es tan potente que sí o sí evitaremos que se derogue la prisión permanente revisable". Por ello, en caso de que las enmiendas sean finalmente derrotadas, seguirá adelante la recogida de firmas, que lleva ya cerca de tres millones de apoyos en apenas dos meses.



