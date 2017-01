C´S QUIERE EVALUAR EL ACUERDO DE INVESTIDURA CADA TRES MESES COMENZANDO EN FEBRERO

La dirección de Ciudadanos quiere evaluar formalmente la ejecución del acuerdo de investidura con el PP cada tres meses, comenzando con una primera evaluación el próximo mes de febrero.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, explicó que aún no está claro si esa evaluación será conjunta con el PP o no, pero en todo caso su partido la hará cada tres meses.

Aunque la decisión final se tomará en la Asamblea General que Ciudadanos celebrará el primer fin de semana de febrero, Villegas se mostró convencido de que la reflexión sobre entrar o no en los gobiernos se tomará en el ciclo electoral de 2019, no antes.

Hasta entonces, la actual dirección, que aspira a seguir al frente del partido tras la Asamblea, es partidaria de seguir "aprendiendo" en las instituciones para en 2019 estar preparados para esa entrada en los gobiernos.

Villegas considera que la hoja de servicios que la dirección presenta a la Asamblea es "muy positiva" y no prevé sorpresas en la Asamblea, aunque "cualquiera" puede presentar una candidatura alternativa hasta las seis de la tarde de este martes.

