EL PSOE PIDE A RAJOY QUE RECLAME UNA CUMBRE EUROPEA Y UNA IBEROAMERICANA PARA ABORDAR LA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

- Se solidariza con México y exige trato "de igual a igual" . La Comisión Gestora del PSOE pidió este viernes al Gobierno español que solicite la celebración de forma urgente de una cumbre extraordinaria de los países de la Unión Europea y una Cumbre Iberoamericana para que se aborde la nueva relación con EEUU tras la llegada de Donald Trump y sus nuevas políticas.

El presidente de la Gestora, Javier Fernández, a través de la embajadora de México en España, y en nombre de todos los socialistas, expresó hoy su solidaridad y apoyo al pueblo mexicano, por el trato del presidente estadounidense a sus vecinos del sur.

A través de un comunicado, la Gestora mostró su "plena confianza en la fortaleza de las instituciones democráticas norteamericanas, que sabrán ejercer control, de acuerdo a su Constitución y a sus leyes, como siempre han hecho, sobre su presidente".

El PSOE reconoce que, como representante político de millones de ciudadanos españoles, se ha sorprendido del "cambio que muestran las manifestaciones del presidente Trump, sobre la Unión Europea y las alianzas defensivas de las que formamos parte como aliados". Asegura que "de manera preventiva" hay que actuar ante el "cambio radical en la política interior y exterior norteamericana".

"La UE, sus Estados miembros y los Estados Unidos de América compartimos tanto que no podemos permitir que se nos dé un trato que no sea el de igual a igual. Por ello, reclamamos al Gobierno de España que trabaje activamente con nuestros socios europeos para articular una posición común frente a los retos que plantea la nueva Administración Trump y que, por tanto, pida formalmente al presidente del Consejo Europeo que convoque de forma urgente una cumbre extraordinaria para abordar esta situación".

MÉXICO

"No vamos a consentir tampoco trato de desprecio a ningún país amigo de España y de la UE, empezando por México: un país amigo y aliado histórico de España, que siempre ha sido solidario con los españoles, incluso en nuestros peores momentos, como en la guerra civil", agrega.

En este punto, el PSOE recuerda que EEUU "no ha dejado nunca de gestionar sus fronteras y establecer un alto nivel de exigencia en sus relaciones comerciales y de cualquier tipo", mientras que los demás actores internacionales han "respetado siempre sus intereses". Por ello, considera que "no hay lugar para un trato y una relación que no sea respetuoso y de igual a igual".

A su juicio, el Gobierno de España debe salir "enérgicamente" en defensa de México y de los mexicanos. "España debe defender las buenas relaciones entre México y Estados Unidos. Debe trabajar para ayudar a que los Estados Unidos comprendan que el entendimiento y el diálogo -en lugar del desprecio y las amenazas- con sus vecinos y aliados va en su propio interés, en el interés de toda la comunidad internacional".

IBEROAMERICANA

Por ello, los socialistas consideran que "el Gobierno debe reclamar la convocatoria urgente de una Cumbre Iberoamericana para abordar este problema de forma conjunta".

El PSOE dice que EEUU no puede "volver a los tristes tiempos de los planteamientos aislacionistas y proteccionistas, olvidando sus responsabilidades con la comunidad internacional y el multilateralismo", que es, "en definitiva, el único instrumento para hacer frente a aquellos grandes problemas que nos son comunes", como la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos o la lucha contra la pobreza o el cambio climático.

"Sería un grave error si los Estados Unidos se aíslan y dejan de cumplir con sus obligaciones en las Naciones Unidas y demás instituciones multilaterales. Asimismo, sería un gran error retroceder a los tiempos de las guerras comerciales y de aranceles, que, como demuestra la experiencia histórica, solo acaban por generar más pobreza, descontento y, por ende, inestabilidad política", agrega.

Por ello, desde Ferraz se afirma que cualesquiera que sean los problemas que el presidente Trump quiera priorizar, en la comunidad internacional "no va a encontrar más que ayuda y colaboración".

"Hacer creer de nuevo al pueblo norteamericano que todos sus problemas son producto de un supuesto enemigo exterior es torticero e injusto, además de inútil para gestionar los problemas propios y del mundo", indica el Partido Socialista.

Y advierte de que los socialistas van a defender, en el marco de la Unión Europea y de la legalidad internacional, "y siempre desde el respeto mutuo, nuestros valores compartidos de democracia, tolerancia, diálogo, igualdad y paz, así como los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, vivan o no en nuestro territorio".

