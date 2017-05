ESTIBADORES. ERC NO APOYARÁ EL DECRETO HASTA QUE LO SECUNDEN LOS TRABAJADORES

Google Plus

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, avanzó este martes que su partido no respaldará la convalidación del real decreto ley de liberalización del sector de la estiba hasta que no lo aprueben los trabajadores.



“Siempre, siempre al lado de los trabajadores”, dijo Tardá a su entrada a la Junta de Portavoces cuando se le preguntó por el sentido del voto de su grupo parlamentario.

Tardá destacó que ERC es “una de las voces de los trabajadores” en el Parlamento, aunque reconoció que “no la única” y que “mientras los trabajadores no digan que ‘ok’, nosotros siempre votaremos en contra”.

Por otra parte, Tardá adelantó que votarán esta tarde a favor de la iniciativa de Podemos de modificar el Código Penal para preservar el derecho a huelga.

Recordó que llevan ya casi años denunciando “esta restricción de los derechos civiles”. “No solamente coincidimos sino que en otras ocasiones nosotros planteados esta misma demanda” ante la “restricción de derechos civiles”. Añadió que en España hay una “democracia escrita cada vez con letras más pequeñitas”.

