ESTEBAN (PNV) NO APRECIA “VOLUNTAD O CONVENCIMIENTO” EN EL GOBIERNO DE QUERER CAMBIAR SU ACTITUD HACIA EL PAÍS VASCO

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, reconoció este miércoles que no aprecia “voluntad o convencimiento” en el Gobierno de querer cambiar su actitud hacia el País Vasco.

“Sinceramente, no veo una voluntad o convencimiento en el Gobierno español de querer cambiar su actitud hacia Euskadi”, dijo el dirigente peneuvista en una entrevista en RNE.

Preguntado por la decisión del Gobierno de retirar el recurso contra la Ley Municipal vasca, Esteban señaló que “lo único que ha sucedido es que en una dinámica de recursos constantes resulta que los argumentos que tenían para recurrir una ley ahora no son tales”.

En este mismo sentido, recordó lo que considera una lista de incumplimientos por parte del Gobierno, así como una serie de recursos pendientes de ser retirados, como es el caso de la Ley Vasca de Adicciones.

“Si ni siquiera en una ley que produce unos problemas tan nimios no son capaces de tomar la decisión de no presentar recurso, ya me dirá qué voluntad o convencimiento hay de cambiar de actitud”, sentenció Esteban, según un comunicado del PNV.

“Yo creo que el Gobierno está interesado en llegar a acuerdos con el PSOE, y al PNV le quiere tener en la esquina, en ‘standby’, por si está en apuros en los Presupuestos Generales del Estado, pero no veo una voluntad sincera de decir que las relaciones tienen que ser diferentes, y que haya que crear un clima en la práctica diferente, y de reconocer que hay un problema en Euskadi al que hay que darle soluciones… Yo ese convencimiento no lo veo”, añadió Esteban.

Por último, preguntado por la próxima comparecencia parlamentaria de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, después del informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, Esteban afirmó que dicha comparecencia es “obligada” y que “el formato es lo de menos”.

“Los colores se le pueden sacar, si es que hay que hacerlo, igualmente en Pleno o en comisión. Se tiene que producir cuanto antes, y si tiene que ser en Pleno, porque así lo quiere la mayoría, nos parece correcto, pero lo importante es la sustancia y no tanto la forma”, concluyó el portavoz peneuvista.

