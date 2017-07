EL PP DARÁ ESTABILIDAD AL GOBIERNO DE CLAVIJO “CON ACUERDOS PUNTUALES” Y “SIN CHEQUES EN BLANCO”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, explicó este lunes que la estrategia de su formación en Canarias tras haber descartado la posibilidad de entrar en el Gobierno de Coalición Canaria será “dar estabilidad con acuerdos puntuales y no cheques en blanco” al Ejecutivo en minoría de Fernando Clavijo.

En la rueda de prensa que ofreció en Génova para dar cuenta del Comité de Dirección, Maíllo valoró así la situación política que se abre en Canarias una vez el PP ha cerrado la puerta a entrar en el Gobierno de Clavijo tras haber concluido sin éxito el periodo de negociación con CC.

“CC tiene que asumir que está en minoría y que Clavijo no fue elegido por el PP”, declaró, algo que consiste en “asumir” que en su situación ha de llegar a “acuerdos” con el PP, igual que le ocurre al Gobierno a nivel nacional con otras formaciones políticas.

A un año y medio de las autonómicas, dijo que “salvo que las cosas cambien” el PP de Canarias no se plantea virar en su posicionamiento y su estrategia será dar estabilidad “desde fuera” al Gobierno canario, lo que implica trazar “acuerdos puntuales” y no dar “cheques en blanco”.

Además, explicó que ha sido el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, quien ha llevado “la voz cantante y el liderazgo” en las negociaciones con CC y que, aunque ha estado en contacto “con todo el partido a nivel nacional”, ha sido él quien ha valorado “que no era el momento también por las propias dificultades internas que está demostrando CC”.

