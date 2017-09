CATALUÑA. ALBANO DANTE EVOCA EL ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN PARA ENCONTRAR UNA SALIDA POLÍTICA AL INDEPENDENTISMO

El secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, restó importancia este martes a su distanciamiento con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y evocó el espíritu y diálogo que se produjo durante la Transición para encontrar una salida política al desafío independentista catalán.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Dante Fachín se refirió a la evidente ruptura que mantiene con Iglesias y que se puso de manifiesto ayer durante los actos de celebración de la Diada de Cataluña.

En esta efeméride Dante Fachín acudió a un acto organizado por Procés Constituient y la Marcha por la Dignidad con diputados de la CUP, líderes sociales y un teniente alcalde de Barcelona; mientras que Iglesias participó en otro acto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y el portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Ante esta situación, afirmó que “en Cataluña todos los 11 de septiembre hay multitud de actos” y negó que Podemos hubiese convocado “otro acto paralelo” con el objetivo de contraprogramar al suyo.

Negó el distanciamiento con Iglesias manifestando que “nos repartimos en diferentes actos, había gente dónde estaba yo y Pablo estaba donde Ada”. Al mismo tiempo, comentó que el acto en el que participó “estaba programado con mucha antelación” a aquel en el que participó Iglesias. “El tema de ir o no a un acto o a otro no es un tema candente ni que merezca gran atención”, aseveró.

Por otro lado, manifestó que ante lo sucedido ayer durante los actos de la Diada “no cabe otra cosa que buscar una solución política”. Tras dejar claro que no comparte la “hoja de ruta” de Junts pel sí y la CUP, criticó al PP por ser “incapaz” de articular una solución a las preocupaciones de la “mitad” de la población de Cataluña. “No están preparados para mirar de cara los retos que tiene la sociedad española ni la sociedad catalana”, dijo.

Sugirió la posibilidad de encontrar “formas de diálogo que no han aparecido hasta ahora”, ya que “había gente ayer en la manifestación que no era independentista pero quieren que España respete a Cataluña”.

Por ello, evocó el espíritu de la Transición para dar una respuesta política al independentismo catalán. “En este momento, por una obviedad, sería sensato dar como en la Transición una respuesta política, y eso está fallando”, dijo.

Defendió que su partido seguirá defendiendo un proyecto de “Estado plurinacional donde Cataluña forme parte de un Estado que lo reconozca” y confirmó que las sedes de Podemos en Cataluña no acogerán urnas para el referéndum previsto para el 1 de octubre.

Por último, dijo no entender “cómo de mal se ha gestionado todo para llevarnos a este punto”, ya que “hace diez años el independentismo era un grupo marginal que no tenía representación”. “La mejor manera de que Cataluña no se vaya es sentarse y dialogar”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso