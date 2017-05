ESPINAR TILDA DE “CHUSCO” QUE RAJOY HAYA BROMEADO CON LA COCA-COLA PORQUE “ESTÁ CON EL AGUA AL CUELLO” POR LA CORRUPCIÓN

Google Plus

El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, calificó este martes de "chusca" la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno de la Cámara, donde le ha aconsejado que tome menos Coca-Cola y más tila para estar tranquilo, aludiendo así a la polémica que afectó al senador de Podemos cuando se publicaron unas fotos en las que consumía el refresco de cola en el comedor de la Cámara Alta cuando su grupo había pedido boicotear esa bebida. Espinar dijo hoy que esta reacción de Rajoy demuestra que está “nervioso” porque está “con el agua al cuello” por la corrupción.

“El presidente ha estado francamente chusco y yo voy a ser bastante más elegante con él”, afirmó Espinar en los pasillos de la Cámara Alta tras protagonizar en la sesión de control un tenso cara a cara con el jefe del Ejecutivo.

Lamentó que pese a ser “un muy buen parlamentario”, Rajoy no haya estado “a la altura” en la intervención de hoy. “Llevo aquí más de dos años y jamás había visto a Rajoy tan chusco, tan bajo y tan nervioso. Es un gobernante cercado por la corrupción y se le empieza a notar ya hasta en el Parlamento, que era el sitio donde siempre había dado su mejor perfil”, subrayó.

Preguntado sobre si considera que el presidente del Gobierno se está tomando a broma una moción de censura que, a día de hoy, no cuenta con los apoyos para prosperar, respondió que es Rajoy quien va a tener que declarar como testigo en el juicio de la 'trama Gürtel’.

“Rajoy no debería tomarse a broma a los españoles que creen que un presidente del Gobierno es incompatible con la corrupción de su partido”, dijo. “Está haciendo como que se lo toma a broma porque está con el agua al cuello”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso