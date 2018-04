ESPERANZA AGUIRRE: “QUE YO SEPA NO HA HABIDO NINGUNA FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP”

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de esta región, aseguró hoy en el Congreso que nunca se inmiscuyó las cuentas de su partido, pero que no le consta que haya financiación ilegal.



“Que yo sepa no ha habido ninguna financiación ilegal en el PP, hasta yo donde sé por lo menos”, dijo Aguirre esta mañana en el Congreso, donde compareció en la comisión que investigan las finanzas del partido que encabeza Mariano Rajoy.

La expresidenta de los populares madrileños aseguró que no montó “ningún sistema de financiación” en su partido, porque “ya estaba cuando ya llegué”. Explicó que se refería al hecho de que las cuentas del PP de Madrid estuvieran controladas por un tesorero, un contable, un gerente y un secretario general.

Aguirre señaló que durante su etapa al frente del partido nunca despachó con estos cuatro cargos del partido que llevaban las finanzas, porque tenía “absoluta confianza” en que el gerente y el secretario general gestionaban bien este asunto.

Por este motivo, sostuvo que no dio “ninguna instrucción” y que el sistema por el que se regían las finanzas del PP de Madrid le pareció “correctísimo”. “Yo en la financiación del partido no he entrado jamás”, afirmó la exmandataria madrileña.

No obstante, Aguirre afirmo por este desconocimiento suyo de lo que pasaba en las finanzas del PP madrileño le llevó a dimitir como responsable del partido, porque “no había vigilado” lo suficiente para impedir irregularidades.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso