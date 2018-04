ESPERANZA AGUIRRE ACUSA A RUFIÁN DE OBTENER UN MÁSTER INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS

Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid y del PP en esta comunidad, acusó este martes al diputado de ERC Gabriel Rufián de tener un máster incumpliendo los requisitos para ello, ya que se lo dieron siendo graduado cuando había que tener una licenciatura.



El episodio se produjo durante la comparecencia de Aguirre en la comisión del Congreso que investiga si el PP se financió de manera ilegal. La expresidenta comentó el asunto del máster de Rufián cuando éste le estaba preguntando y después de que el diputado de ERC fuese reconvenido por sus modales por el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.

Durante este interrogatorio, el parlamentario catalán interpeló a Aguirre sobre los “corruptos confesos” del PP, a lo que la compareciente dijo que no conocía a ninguno y reprochó al diputado nacionalista no tener “ni idea” de Derecho, a pesar de que en su currículum figura que tiene un máster.

La expresidenta madrileña comentó entonces que “había que ser licenciado” para lograr el máster con el que cuenta Rufián, que dijo “era graduado” cuando lo obtuvo. El representante de ERC respondió todo el mundo sabe que “tres posgrados dan para un master” y aludió a que su diferencia con la compareciente era que él nunca sería citado a una comisión de investigación.

A PUNTO DE SER EXPULSADO

Después de este incidente, el diputado catalán estuvo a punto de ser expulsado de la comisión por Quevedo, que le había reconvenido ya durante la comparecencia del expresidente madrileño Ignacio González, que también se produjo esta jornada.

El enfrentamiento entre el presidente de la comisión y el parlamentario independentista empezó a enconarse cuando éste llamó “palmeros” a miembros del PP que celebraron, con comentarios por lo bajo, una respuesta de Aguirre.

En ese momento, Quevedo dijo a Rufián que ya en la comparecencia de González le había advertido que no siguiera con este “juego”, en referencia a sus intervenciones con ataques y descalificaciones. El presidente de la comisión se preguntó entonces si el diputado catalán intentaba lograr con la “primera página” de los medios informativos tras no haber logrado suficiente protagonismo con el primer compareciente.

La tensión tuvo su punto culminante cuando Quevedo pidió a Rufián y Aguirre que pusiesen fin a un intercambio de afirmaciones sobre la detención este martes en Cataluña de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El diputado de ERC se quejó de que sólo estaba reprochando a la expresidenta madrileña que aludiese a que los arrestados de los CDR han sido acusados de terrorismo.

El presidente de la comisión sostuvo que el parlamentario catalán daba lugar a estas respuestas por su tono, por lo que le pidió a no “montar el pollo” como en otras ocasiones. Ante la insistencia del representante de ERC, Quevedo se preguntó si lo que estaba buscando Rufián es ser expulsado para conseguir más publicidad.



