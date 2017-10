ESPAÑA REAFIRMA SU APOYO A LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA PENA DE MUERTE

Google Plus

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, recibió este lunes a los miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), a quienes trasladó el apoyo de España a esta institución.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la delegación de la CIPM estuvo encabezada por su presidente, Federico Mayor Zaragoza, quien estuvo acompañado por Navi Pillay, vicepresidenta de la Comisión y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Ruth Dreifuss, vicepresidenta de la CIPM y expresidenta de Suiza; Gloria Macapagal-Arroyo, antigua presidenta de Filipinas; Michèle Duvivier, ex primera ministra de Haití; Ibrahim Najjar, exministro de Justicia de Líbano; Bill Richardson, exgobernador del estado de Nuevo México; Marc Baron Bossuyt, expresidente de la Corte Constitucional de Bélgica; Hanne Sophie Greve, exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; e Ionna Kuçuradi, ex presidenta del consejo asesor de Derechos Humanos de Turquía.

Castro subrayó el “firme apoyo” de España a la labor de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que estos días celebra en Madrid su reunión anual.

España aporta aporta un respaldo político, logístico y financiero a una institución, la CIPM, que tiene como objetivo uno de los principios que rigen la política exterior española en materia de derechos humanos: la abolición de la pena de muerte.

El secretario de Estado felicitó a Mayor Zaragoza por su trabajo al frente de la organización que designará a un nuevo presidente al término de la actual reunión anual.

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte fue creada el 7 de octubre de 2010 como resultado de una iniciativa española para reforzar la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte.

El español Federico Mayor Zaragoza preside este organismo que reúne a 20 personalidades internacionales. En junio de 2016, la CIPM fue inscrita como asociación de derecho español trasladando su Secretariado a Madrid. España preside en la actualidad el grupo de apoyo a la Comisión compuesto por 19 países comprometidos con esta causa.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso