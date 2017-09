CUBA Y ESPAÑA PREPARAN UNA VISITA DE LOS REYES A LA ISLA PARA ENERO DE 2018

Los gobiernos de Cuba y España están trabajando en los preparativos de una visita de alto nivel, previsiblemente de los Reyes, a la isla antes de febrero de 2018, fecha en la que el presidente cubano, Raúl Castro, ha anunciado su intención de dejar su cargo.

Así lo explicó el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, en declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

El jefe de la diplomacia española comentó que “fecha específica no tenemos” para que se produzca la visita, si bien subrayó que se trabaja para que el viaje tenga lugar antes de que Raúl Castro abandone el poder el próximo 24 de febrero. Fuentes diplomáticas informaron de que posiblemente éste tendría lugar en enero de 2018.

Dastis explicó que la invitación se hizo “de jefe de Estado a jefe de Estado”, por lo que entiende que Cuba prefiere que sean los Reyes quienes viajen a la isla. “No hemos decidido ese aspecto, pero no tendría nada raro que así fuera”, dijo.

CUESTIONES BILATERALES

Por su parte, Dastis y Rodríguez abordaron durante su reunión asuntos de la agenda bilateral con el objetivo de estrechar las relaciones entre ambos países. El ministro también mostró la disposición de España a contribuir a potenciar la economía de la isla y trasladó la preocupación que existe entre el empresariado español afincado en la isla por las deudas contraídas por el gobierno cubano con ellos.

España es el tercer socio comercial en la isla tras China y Venezuela y el primero europeo, contando con 250 empresas radicadas en Cuba. El 60% de los hoteles de cuatro estrellas y el 90% de los de cinco estrellas en Cuba pertenecen a empresas españolas.

A pesar de la condonación de 1.978 millones de euros de la deuda contraída por Cuba con España, la situación económica en la isla no es buena. La economía cubana está atravesando por un periodo de recisión, que se ve agravado por la situación en Venezuela, uno de sus principales socios comerciales.

No obstante, las autoridades cubanas tienen expectativas de seguir atrayendo inversiones al país y, de hecho, las empresas españolas siguen interesadas en invertir allí para aprovechar las oportunidades que sigue ofreciendo el sector turístico y las nuevas perspectivas que se presentan en el de las energías renovables.

CONSULADO EN SANTIAGO

Dastis también trasladó a su homólogo la necesidad que tiene España de contar con un consulado en Santiago de Cuba para atender las cada vez más crecientes demandas de españoles residentes en la isla.

En Cuba residen a día de hoy 140.000 españoles. No obstante, actualmente hay 90.000 peticiones para adquirir la nacionalidad española aprovechando lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.

En el momento en que estas peticiones sean satisfechas, la comunidad de españoles residentes en la isla será la tercera en tamaño tras las de Argentina y Venezuela.

Por otro lado, Dastis y Rodríguez abordaron la situación internacional y regional en América Latina, incluida la crisis institucional en Venezuela.

Por último, el jefe de la diplomacia española ofreció la ayuda de España ante los estragos que pudiera causar el huracán Irma a su paso por la isla.

