IU ARROPA AL ESCRITOR TURCO-ALEMÁN DOGAN AKHANLI PARA PEDIR AL GOBIERNO QUE EVITE SU EXTRADICIÓN A TURQUÍA

Izquierda Unida (IU) mostró este miércoles su apoyo al escritor y periodista turco-alemán Dogan Akhanli, detenido en España a petición del Gobierno turco, y exigió al Gobierno español que no le extradite a Turquía.

Así quedó de manifiesto en una rueda de prensa celebrada hoy en el Congreso de los Diputados en la que participaron el propio Akhanli; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón; y el abogado Gonzalo Boye.

Akhanli posee el pasaporte alemán, país en el que reside desde finales de 1991, y fue detenido el pasado 19 de agosto durante un viaje por Granada en virtud de la tramitación por parte de Interpol de una orden internacional de busca y captura solicitada por el Gobierno turco que exige su extradición.

Akhanli es conocido por criticar y documentar el genocidio armenio y es perseguido por presuntos insultos al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Actualmente, se encuentra en libertad provisional sin que pueda abandonar España hasta que se resuelva la petición de extradición, tras la última actuación del Gobierno turco que la acusa de pertenencia a banda armada y terrorista.

“SITUACIÓN DESAGRADABLE”

Akhanli dijo estar viviendo una situación “desagradable” y afirmó que esperaba haber recibido por parte del Gobierno español un “tratamiento más adecuado” después de que las autoridades y medios de comunicación alemanes salieran en su defensa.

A su vez, criticó que la UE se haya convertido en un “club económico” que ha olvidado que nació como una “asociación democrática”.

Llamó la atención que España esté estudiando su “deportación” a Turquía, “un país que va hacia el fascismo”, a pesar de que los españoles han conocido en el pasado lo que es el fascismo.

Recordó que Turquía reclama en la actualidad a 60.000 exiliados turcos, la mayoría de los cuales abandonó el país otomano tras el golpe de Estado de 1980. Muchas de estas personas, dijo, se han suicidado tras conocer que están siendo reclamados por su país de origen.

Esto le sirvió para preguntarse si España está esperando a que haya “una víctima mortal” para cambiar su postura respecto de las peticiones del Gobierno turco.

Akhanli recordó que actualmente se encuentra en prisión en España por una situación parecida a la suya el escritor turco-sueco Hamza Yalçin, con quien se solidarizó. Por último, comentó que IU ha sido el único partido político español que se ha interesado por su situación y dijo no tener problemas en reunirse con el PP, ya que, continuó, no vino a España por motivos políticos sino de vacaciones seducido por la cultura y la literatura española.

“JURISDICCIÓN DE CONVENIENCIA”

Por su parte, Garzón evidenció la “mala disposición jurídica” y la “mala acción” del Gobierno español por plegarse a los deseos de las autoridades turcas.

Destacó que la Embajada de Alemania en España está ayudando a Akhanli al reclamar al Gobierno español que le permita volver al país germano y dijo que esta situación no forma parte de un “problema legal”, sino que “está vinculado con los lazos políticos entre gobiernos”.

Por otro lado, Boye confió en que el Gobierno alemán hará todo lo posible para que Akhanli no sea extraditado a Turquía, ya que la canciller alemana, Angela Merkel, “cumple lo que dice, aunque muchas veces no nos guste lo que dice”.

También acusó a España de haberse convertido en una “jurisdicción de conveniencia donde es muy fácil ser extraditado”.

