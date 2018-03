EL PP CREE QUE ESCOLANO SEGUIRÁ LA ESTELA DE GUINDOS EN VEZ DE APOSTAR MÁS POR LA POLÍTICA

Google Plus

La dirección del Partido Popular cree que el nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, seguirá la estela de su antecesor, Luis de Guindos, en vez de apostar más por la política, algo que demandaban destacadas voces del partido para ganar visibilidad en la que consideran que es la materia estrella del Gobierno.



Fuentes populares consultadas por Servimedia coinciden en que el nuevo titular del Ministerio de Economía seguirá “la línea de Guindos”, puesto que se trata de un perfil “técnico” y con acreditada experiencia en el ámbito europeo, donde hasta la fecha era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Muchos dirigentes ven en esta elección un nuevo “acierto” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque piensan que el nuevo ministro será tan “eficaz” como Guindos en el desempeño de sus funciones y que ello repercutirá positivamente en la consecución de los objetivos económicos.

No obstante, otras voces del PP admitieron a esta agencia que esperaban que la marcha de Guindos a la Vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) sirviera para dar un nuevo discurso político a la acción del Gobierno poniendo el énfasis en los asuntos económicos que más afectan a la ciudadanía y no tanto en el ámbito macroeconómico.

Con el nombramiento de Escolano, reconocen las citadas fuentes, esto seguramente se quede en un anhelo y no haya grandes giros en la política económica del Gobierno ni en la manera de comunicarla, donde precisamente creen que falta énfasis para trasladar la mejora del país a la conciencia de los ciudadanos.

UNA OPORTUNIDAD

En todo caso, remarcan que será decisión de Rajoy hacer una lectura política de este momento. Sugieren que podría aprovechar la oportunidad para ordenar un cambio en el discurso económico del Gobierno y ahondar en las cuestiones que afectan directamente al bolsillo de la gente para vender mejor la recuperación económica en el día a día.

En este escenario, fuentes del Gobierno aseguran que el nombramiento de Escolano satisface los deseos del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que seguirá teniendo el protagonismo interno al ser la cara visible del discurso económico, mientras que Escolano se centrará en la defensa de los intereses económicos en Europa.



