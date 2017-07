GÜRTEL. GARZÓN CREE QUE RAJOY ESCENIFICÓ UNA ESTRATEGIA "MEDIDA" PACTADA CON BÁRCENAS

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escenfició en su declaración ante la Audiencia Nacional una estrategia "medida" pactada con el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por la declaración de Rajoy como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel'.

Considera que todo marchó "dentro de lo esperable" y que Rajoy no fue "a decir la verdad" sino a escenificar una estrategia "legítima" pero que estaba "medida" para defender al PP, el partido que "pacta" con Bárcenas un "silencio cómplice" para que los ciudadanos no conozcan la verdad.

En su opinión, el "drama" es que ante un hecho tan "sorprendente" como que un presidente del Gobierno tenga que comparecer en un juicio por corrupción en su partido, "no pase nada", no hay adimisiones ni asunción de responsabilidades políticas.

Se trata, denunció, de la "marca del PP", que afecta "desgraciadamente muy notablemente" a la marca del país y a su imagen internacional.

