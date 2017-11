EL ‘ERREJONISMO’ INTENTARÁ COLOCAR A MAESTRE O BESCANSA PARA LIDERAR PODEMOS EN MADRID

Google Plus

- Aunque se abre a aceptar al ‘exjemad’ en Madrid, la apuesta de Iglesias, si hay un reparto de fuerzas de ambas corrientes. El sector de Podemos afín a Íñigo Errejón en Madrid intentará que la diputada Carolina Bescansa o a la portavoz del Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, lideren la lista para ocupar la Secretaría General del partido en la ciudad, aunque aún está tratando de llegar a un consenso con la corriente que lidera Pablo Iglesias.

Tampoco descarta aceptar que sea el exjemad Julio Rodríguez, el perfil que propone la corriente ‘pablista’, el que ocupe este puesto. En todo caso, las negociaciones que están en estos momentos en marcha concluirán el próximo viernes, 17 de noviembre, que es la fecha límite para presentar las listas y los proyectos políticos para el Consejo Ciudadano Municipal de la formación morada.

Aunque el ‘errejonismo’ tiene claras sus apuestas para la Secretaría General de Madrid, según indicaron fuentes de esta corriente a Servimedia, no se vería con malos ojos aceptar al ‘exjemad’ como líder en Madrid si hay una integración notoria en la dirección municipal del sector ‘errejonista’.

De no llegar a un acuerdo, esta corriente apostaría por presentar su propia lista, encabezada por perfiles, que consideran “de consenso”, como Carolina Bescansa, Rita Maestre o José Manuel Calvo, para competir directamente con el ‘exjemad’.

Este miércoles se incrementará la pugna por el poder en Madrid porque la rama anticapitalista de Podemos tiene también previsto presentar su propio proyecto político al margen del resto. Entre los nombres que suenan están la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y la diputada autonómica Isabel Serra.

El 23 de noviembre se conocerán las candidaturas definitivas a la Secretaría General de Podemos en Madrid y los inscritos de la formación votarán en las primarias del 8 al 14 de diciembre. El elegido dará el relevo el 15 de diciembre a Jesús Montero, actual secretario general de Podemos en Madrid, que hace unos días anunció que no se presentaría a la reelección.

