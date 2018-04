ERREJÓN SOSTIENE QUE AÚN QUEDAN “FLECOS” PARA ARMAR SU CANDIDATURA: “ESTAMOS MUY CERCA Y LO QUE NOS JUGAMOS ES MUY SERIO”

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, sostuvo este martes que todavía quedan “flecos” para armar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y explicó que va a intentar articular un proyecto ganador para los madrileños porque tiene “hambre” y “ganas” de “trabajar hasta el final”.



“Tengo hambre. Tengo ganas”. Así expresó este martes Errejón en los pasillos del Congreso su voluntad para liderar el proyecto de Podemos para la Comunidad de Madrid cuando en los últimos días se ha desatado de nuevo la polémica entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ por el control de las primarias.

Mientras el sector afín al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sostiene que el acuerdo para que Errejón sea el candidato de Podemos para la comunidad está ya cerrado después de que “cedieran” a que las primarias se desarrollasen en un único proceso, Errejón expuso hoy que todavía quedan “flecos”.

“Estamos muy cerca de estar a la altura y de hacer las cosas bien. Estamos muy cerca y lo que nos jugamos es muy serio. Quiero ser extraordinariamente responsable. Las posibilidades de llegar a un acuerdo, los flecos que nos faltan por acabar de coser, no tienen que ser comentados permanentemente en los medios”, subrayó.

Indicó que el “encargo” que recibió de Pablo Iglesias tras el cónclave de ‘Vistalegre 2’ “no era ser el candidato”, sino “ganar la Comunidad de Madrid”, y ensalzó que él va a trabajar “hasta el final” para salvar su candidatura. “Queda un año para ganar la Comunidad de Madrid y no tengo otro objetivo. Hemos ido avanzando y evidentemente quedan algunas cosas. Y voy a trabajar hasta el final para ser capaz de solucionarlas”, manifestó Errejón.

Asimismo, dio cuenta de que su proyecto para Madrid tendrá que contar con las “autonomía suficiente” para “tender la mano a quien viene de lugares muy diferentes”, aunque demandó a su partido ser “mucho más cuidadosos hacia fuera”. “Voy a trabajar hasta el final para encabezar una candidatura ganadora y todo el resto me parecen cuestiones menores”, contestó al ser insistentemente preguntado por si peligra su candidatura de no sellarse las condiciones que pide el sector ‘errejonista’ y tras la reprimenda que le lanzó el líder del partido, que dijo no permitir “ni media tontería” en el proceso de primarias.

“Una vez que saltemos, saltemos con todas las garantías de poder hacer una campaña en condiciones de hacer el trabajo bien. Ese objetivo no está lejos”. Recalcó sus ganas de liderar un proyecto para Madrid, pero no confirmó que, de no darse las condiciones, pueda incluso llegar a no presentarse. “A mí me han encargado que la gane (la Comunidad de Madrid) y tengo que hacer un derroche de responsabilidad”, aunque remarcó que “hasta el final hay que ser prudentes”.



