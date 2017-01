ERREJÓN PIDE NO “HURTAR” EL DEBATE A LA MILITANCIA SI NO HAY ACUERDO CON IGLESIAS

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, dijo que este miércoles que “no hay que hurtar” a las bases de su capacidad para elegir entre proyectos cuando no se alcancen acuerdos entre los distintos planteamientos que se debaten en la formación morada ante la próxima Asamblea.



El también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados se expresó de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación a la salida de la sede del partido en la madrileña calle de Princesa, después de la reunión convocada por Pablo Iglesias para buscar la unidad entre los distintas corrientes para la Asamblea que celebrará Podemos el 11 y 12 de febrero.

Errejón denominó esta reunión como una “ronda de expresión de los diferentes documentos y diferentes posiciones” que existen en el partido, al tiempo que subrayó que existe la “idea central en todas las intervenciones” de que “la unidad es un proceso que se tiene que construir al paso también de las primarias” y, por tanto, “vamos a estar juntos durante el proceso de ‘Vistalegre’ y después”.

En este sentido, quiso lanzar un “mensaje tranquilizador” afirmando que son “conscientes de la responsabilidad histórica” que supone ‘Vistalegre II’ y que van a estar “juntos”. “Vamos juntos durante el proceso y después”, remachó.

Se mostró muy optimista, lo que le llevó a decir que habrá cosas en la que va a haber acuerdo porque hay “mucha gente que necesita más garantías y más independencia para nuestra comisión de garantías. Coincido en que hacen falta normas más claras, más pluralidad y que la unidad en Podemos ya no se va a decretar y se construye a toque de corneta sino que se tiene que construir reconociendo la pluralidad”.

En esta línea, avanzó que “la receta” para que Podemos continúe cuenta con “todos” los ingredientes que estaban en la reunión, pero que “cuanto de cada una contenga la receta, en algunas cosas nos pondremos de acuerdo y en otras decidirá la gente”.

“No vamos a hurtarle a la gente el debate, en todo lo que podamos nos pondremos de acuerdo” y adelantó que su corriente participará en “todas” las reuniones y encuentros que se convoquen. “En todo lo que se pueda iremos juntos, en lo que no, pactaremos condiciones mínimas para que nadie quepa ninguna duda de que seguimos codo a codo”, pero “habrá cuestiones que decidirá nuestra gente votando”.

Errejón defendió que si llegan a un acuerdo “en todas las cuestiones” concurrirán “juntos” a la Asamblea pero también que llegarán con sus propuestas hasta el final para que la militancia elija.

“Seguimos hablando, discutiendo; en todo lo que haya acuerdo, vamos de la mano; en las cuestiones que sigue habiendo diferencias no las vamos a hurtar y vamos a ser claros con nuestra gente y con los españoles, vamos a darle la palabra a nuestras bases para que decida el rumbo. La gente va a decidir nuestro rumbo, nuestro modelo organizativo, pero una cosa no en discusión, codo a codo”, remachó.

Errejón reiteró que “cuando hay diferencias, que decida la gente, sin ningún problema”, pero que “el día después, todos codo a codo”.

