ERREJÓN BUSCA UN PODEMOS “SIN COMPLEJOS” QUE CONSTRUYA UNA “MAYORÍA EN POSITIVO”

- Niega que haya realizado aportaciones al texto político de Iglesias: “No he colaborado en más documentos que en el mío”. El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, aseguró este viernes que busca un partido “sin complejos”, que construya una “mayoría en positivo” y que “no se obsesione” con el Partido Socialista.

“No es momento para replegarnos y enfadarnos. Hay que construir una nueva mayoría en positivo”, manifestó Errejón en los pasillos del Congreso de los Diputados en la jornada en la que su equipo para ‘Vistalegre II’, ‘Recuperar la ilusión’, presentó el documento político que defenderá en la asamblea.

Remarcó que, a pesar de lo que dice el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, él no ha realizado aportaciones en su documento. “Los documentos son de quienes los firman. Me hago responsable del documento que firmo”, dijo Errejón.

También afirmó que no le gusta la expresión ‘Gobierno en la sombra’ que propone Iglesias en su escrito. Explicó que la mejor manera de demostrar a los ciudadanos que Podemos puede llegar a gobernar el día de mañana es “en el trabajo cotidiano” que desarrollan en el Congreso de los Diputados.

“La victoria uno no la proclama, se tiene que hacer merecedor de ella. Y por tanto hay que demostrar aquí en el día a día que estamos en condiciones de asumir las riendas de nuestro país. Solo cuando lo demostremos ganaremos elecciones”, insistió Errejón.

UN PODEMOS “LOCOMOTORA”

Subrayó que lo que le hace falta a la organización es un partido “sin complejos” y que sea “locomotora”, que marque además “el ritmo a los adversario”. “Quiero que recuperemos ese rumbo”, apuntó, para a renglón seguido decir que su partido no ha de “obsesionarse” con el PSOE, sino en “hacer las cosas mejor”. “Vamos a ser la referencia de los españoles que quieren un país más justo y más democrático”, agregó.

Sobre si es posible un acuerdo con Iglesias para el congreso estatal, dijo que ahora es momento de que se estudien las propuestas de cada uno, que no son “antagónicas”, y que será “a partir de esta mañana” cuando intenten acercar posturas. Sobre los Anticapitalistas de Podemos, dijo, es “más fácil” ponerse de acuerdo en el ámbito organizativo, porque “están proponiendo cosas muy sensatas en términos de democratización de la organización”.

“Podemos tiene que ser políticamente autónoma e independientemente de que puede coaligarse con otros en las elecciones hay tareas específicamente moradas que solo podemos hacer nosotros”, afirmó además en referencia a IU.

Sobre este asunto el equipo de Errejón sostiene en su documento lo siguiente: "La gestión de las negociaciones de gobierno improductivamente y la percepción de inmadurez y soberbia por una parte importante de nuestro potencial electorado explican los resultados del 26-J, en los que la confluencia con IU no pareció funcionar".

