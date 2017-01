ERREJÓN ACUSA A RAJOY DE ACTUAR COMO UN "CHAMÁN" ENCOMENDANDO EL PRECIO DE LA LUZ A LA LLUVIA

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de comportarse como un "chamán" al encomendar el precio de la luz a que llueva en los próximos días.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Errejón juzgó "entre cómicas y lamentables" las palabras de Rajoy sobre el precio de la luz dejando ver que el Gobierno "no puede hacer nada" para regularlo, salvo confiar en que llueva para que baje.

"En vez de presidente del Gobierno parece que tenemos un chamán que se encomienda a la danza de la lluvia y que nos promete que en el momento en que empiecen a caer gotas bajará el precio de la electricidad", dijo Errejón, que considera esa reflexión propia de quien "se desentiende" del problema.

Unidos Podemos defiende su inciativa para eliminar el impuesto al autoconsumo y reclama una auditoría para determinar cuánto cuesta la energía en España, porque no cree a las empresas del sector cuando dicen que son las principales perjudicadas por la subida del precio.

Errejón considera que esa afirmación contiene un "cinismo atroz" porque la demanda de energía es "inelástica", no se consume más porque baje el precio sino que la gente la consume porque la necesita y lo hace hasta que en casos de pobreza no puede pagarla.

Considera evidente que hay alternativas y que es necesaria una decisión política para respaldar a los ciudadanos en vez de al oligopolio eléctrico.

