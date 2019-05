ERC se conjura para repetir el triunfo de las generales y vencer a una Colau "sin proyecto"

ERC ha abierto este jueves su campaña a las elecciones municipales y europeas conjurándose para repetir su victoria en Cataluña en las generales, con un triunfo que le permita entre otras cosas derrotar a Ada Colau en Barcelona, y el candidato de ERC a la capital catalana, Ernest Maragall lo ha resumido así: "Ahora es nuestro momento".

Lo ha dicho en el mitin de apertura de la campaña de ERC, celebrado en la playa del Bogatell de Barcelona, donde ha acusado a Colau de ser una alcaldesa sin proyecto y que gobierna desde la confrontación y no desde el acuerdo: "Barcelona no está bien gobernada. No nos podemos permitir cuatro años más de Colau. Los únicos que la podemos derrotar somos nosotros".

También ha hablado la número dos de la candidatura, Elisenda Alamany, que ha cargado de forma velada contra su anterior partido, los comuns, de la que fue diputada en el Parlament: "Hay partidos que no quieren hablar del 1-O, que no quieren hablar de represión. Quieren una Barcelona que se aísla de Cataluña y de su momento excepcional".

El vicepresidente de la Generalitat y número tres de ERC, Pere Aragonès, ha apelado a convertir las municipales y europeas en la "segunda vuelta" del triunfo en Cataluña que su partido logró en las generales, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido a la militancia que no se relaje por haber ganado las generales y busque apoyos en cada rincón de Cataluña.

La número tres de ERC a las europeas y pareja de Raül Romeva, Diana Riba, ha recordado que el número uno del partido en los comicios a la Eurocámara no puede estar en la campaña porque está en la cárcel, Oriol Junqueras, y ha avisado: "Si Junqueras gana --en Cataluña-- se pondrá en entredicho la democracia española. Hagamos que un preso político gane las elecciones europeas".