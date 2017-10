ERC critica la tramitación en el Senado del 155, "una apisonadora de los que piensan distinto"

En rueda de prensa, la portavoz de ERC, Mirella Cortés, ha criticado "falta de democracia" y "vulneración de derechos de los senadores autonómicos" en la tramitación en el Senado de las medidas extraordinarias para Cataluña.

A su juicio no es de recibo que en el proceso en el que "se liquida la autonomía" no se de voz a todos los grupos ya que las decisiones las ha tomado la Mesa, no la Junta de Portavoces, y ha advertido de que PP y PSOE, que han pactado estas medidas, son grupos minoritarios en el Parlament de Cataluña, el territorio afectado por el 155.

Por todo ello, ha definido el Senado como "una apisonadora de los que piensan distinto" y ha acusado al Gobierno de promover un "golpe de Estado" desde la Cámara Alta.