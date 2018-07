ERC tacha de "nuevo ridículo" la decisión de Llarena de retirar la euroórden

"Nuevo ridículo internacional de Llarena y de la justicia española. Todo el mundo sabe que no hay rebelión. Todo el mundo sabe que son inocentes", ha expresado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Para el dirigente republicano, la justicia española "se ha inventado un relato que todas las democracias europeas están desmontando", por lo que exige la inmediata libertad de los detenidos.

En la misma línea, la portavoz del partido Marta Vilalta ha tachado de "nuevo ridículo de Llarena y constatación de la farsa judicial contra el independentismo" la decisión del juez y también ha exigido la libertad de los presos y que los dirigentes en el extranjero puedan regresar a su país.

"Mi madre decía a menudo: El tiempo tarde o temprano pone a todo el mundo en su sitio. Rebelión, no. Sedición, no. Violencia, no", expone en la misma red social la portavoz en el Parlament de los republicanos, Anna Caula, que también pide la liberación de los presos.