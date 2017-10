ERC califica de "represión" la querella y acusa a Maza de actuar al dictado de Rajoy

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente del partido, donde ha calificado de "enésima vergüenza" la decisión del fiscal, y ha reivindicado la votación que se celebró en el Parlament el viernes pasado para declarar constituida la República.

Preguntado por si teme que los querellados acaben en prisión, ha expuesto: "Me encantaría que la respuesta fuera no pero tenemos a dos personas en la cárcel --Jordi Sànchez y Jordi Cuixart--. Aunque nos parecería una salvajada, no descartamos ningún escenario".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)