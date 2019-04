ERC quiere "sacar las togas de la política" con su ley para retirar causas al independentismo

El número dos de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha justificado este lunes por qué su partido presentará una ley para que se retiren las causas judiciales abiertas contra el independentismo: "Hay que sacar la togas de la política y devolver el conflicto al terreno de la política".

Lo ha dicho en una rueda de prensa ante la antigua cárcel Modelo de Barcelona acompañado, entre otros, por la hermana de la exconsellera Dolors Bassa y candidata por Girona, Montse Bassa, y la pareja del exconseller Raül Romeva y candidata de ERC a las europeas, Diana Riba.

Rufián ha insistido en el anuncio que ha hecho este lunes por la mañana: presentarán una proposición de ley para buscar retirar todas las causas, desde las que afectan a los presos soberanistas, hasta las que lo hacen a los dirigentes independentistas que están en el extranjero y a los alcaldes investigados por el 1-O.

No ha precisado el contenido de la norma, ni si debe presentarse antes de la sentencia del Supremo --para tratar de frenar el juicio-- o después de la sentencia --como una ley de amnistía--, y ha defendido que esto no puede detallarlo porque nadie sabe cuando llegará el fallo.

Respecto a la propuesta lanzada por la mañana, Rufián ha añadido que sería buena idea que esta ley, sin ser una iniciativa legislativa popular (ILP), estuviera acompañada por un manifiesto con firmas de ciudadanos, para que así tuvieran una legitimidad reforzada.

ERC sí ha detallado lo que seguro que no será esta ley: ni una reforma del Código Penal, ya que considera que entonces no tendría incidencia en las causas abiertas, ni tampoco solicitar un indulto, ya que defiende que los independentistas investigados no han cometido "ningún delito".

"Proponemos esto. Somos un grupo parlamentario en un Congreso. Somos legisladores y proponemos legislar para intentar devolver un conflicto político a la política. Y no es tan difícil, lo único que hace falta es voluntad política", ha resumido el portavoz adjunto de ERC en el Congreso.

JURISTAS

ERC ha contado con la colaboración de juristas para lanzar la propuesta, como Joan Queralt, que tampoco ha detallado el contenido de la ley, alegando que para fomentar el diálogo es mejor no poner "etiquetas" a cómo debe ser el contenido de la norma.

Sí ha defendido que una ley puede emprender un objetivo de estas características sin alterar la división de poderes: "Los liberales ingleses decían que una ley lo puede hacer todo menos convertir un hombre en una mujer y ahora, esto, la ley también puede hacerlo".

Queralt ha defendido que lo que ha pasado en Cataluña y que está juzgando en el Supremo no puede ser considerado delito, y ha concluido que la ley que propone ERC es "una oferta para sentarse a dialogar y ya se verán los mecanismo legales que se pueden llevar a cabo".

OTRAS PROPUESTAS

Impulsar esta ley es una de las tres propuestas que plantea ERC para desencallar la situación en Cataluña: otra es impulsar una mesa de diálogo con todos los partidos, desde los soberanistas a los más detractores de la independencia, y la última, una reforma legal que permita la celebración de un referéndum.

Sobre la mesa del diálogo, deberían estar todas las sensibilidades: "Tenemos que dejar de negarnos entre nosotros mismos. Los independentistas no van a desaparecer y el resto de partidos tampoco. Hay que dialogar para intentar llegar a un acuerdo".

Sobre la reforma legal del referéndum, Rufián ha propuesto hacerla a través de una "ley expresa" --ad hoc, hecha específicamente para ello-- que permita esta votación en Cataluña, o introducir cambios en la actual ley orgánica de referéndums para poder convocar la consulta con garantías.