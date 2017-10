ERC participará en la comisión del Senado que discutirá el 155 para denunciar "la actitud represiva del Estado"

Fuentes del grupo parlamentario han informado a Europa Press de que ERC estará en este foro y aprovechará para denunciar la política del Gobierno, del que critica que está dispuesto a "imponer su voluntad" y "pasar por encima de las instituciones democráticas catalanas".

La Mesa del Senado se reunirá este sábado para ordenar la tramitación de las medidas que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros para Cataluña. Finalmente, se va a crear una comisión con miembros de la Comisión General de Comunidades Autónomas y la Constitucional y los partidos tienen hasta el lunes para designar a sus representantes, que tendrán que ser vocales en una o la otra.

Por el momento se desconoce qué senadores de ERC tomarán parte de la comisión si bien podría ser su portavoz en la Cámara Alta, Mireia Cortés, ya que está en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Y según fuentes de PDeCAT, el Grupo Nacionalista también participará en esta comisión y estará representado por su portavoz, Josep Lluis Cleries (PDeCAT comparte este grupo con Coalición Canaria, que le cede el puesto).

Ambos partidos nacionalistas estarán presentes después de dejar de asistir al trabajo parlamentario durante las últimas semanas en protesta por la situación en Cataluña. Sin embargo sí han asistido a los Plenos en los que comparece el Gobierno para realizar preguntas.

CASI TODOS LOS PORTAVOCES, PRESENTES

La comisión estará presidida por el presidente del Senado, Pío García Escudero, y formada como cualquier otra comisión por 15 miembros del PP, seis del PSOE, dos de Unidos Podemos-En Comú Poden-En Marea y uno, respectivamente, de ERC, PNV, PDeCAT-CC y Grupo Mixto.

Se da por supuesto que PP y PSOE incluirán a sus portavoces, José Manuel Barreiro y Ander Gil, miembros los dos de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Ambos partidos cuentan entre las dos comisiones con expresidentes autonómicos como Juan Jose Lucas, Luisa Fernanda Rudi, Pedro Sanz y Alberto Fabra, por el PP, y José Montilla (PSC), Joan Lerma, Marcelino Iglesias, Vicente Álvarez Areces y Francesc Antich, por el PSOE.

Los 'populares' podrían sumar además al actual presidente de Melilla y de la Comisión General, Juan José Imbroda, a Xavier García Albiol, Javier Arenas o Rosa Vindel.

También por parte del PNV está confirmada la presencia del portavoz, Jokin Bildarratz, quien defenderá el 'no' a las medidas excepcionales en Cataluña.

Quien de momento no tiene escaño en la comisión es el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ramón Espinar, que no es miembro ni de la Comisión Constitucional ni de la de Comunidades. El grupo no ha desvelado todavía quién ocupará sus puestos.

CIUDADANOS SE QUEDA FUERA POR SORTEO

Ciudadanos, que cuenta con tres senadores y forma parte del Mixto, no participará en principio en la comisión después de que un sorteo para designar portavoz haya beneficiado al senador de UPN, Patxi Yanguas. El grupo tiene tres representantes en las dos comisiones, dos de Ciudadanos y el de UPN, y ha optado por sortear el puesto.

No obstante, fuentes de Ciudadanos recuerdan que Xavier Alegre, senador autonómico por Cataluña, es ahora mismo portavoz por turno del Grupo Mixto por lo que puede acudir a las reuniones y no descartan que pueda repartirse alguna intervención con Yanguas.