ERC niega malversación el 1-O y dice que los dos millones que hubo fueron "votantes"

ERC ha negado este jueves que se produjera un delito de malversación con el referéndum del 1 de octubre y ha defendido la trascendencia de aquella votación expresando el "orgullo republicano" de haber impulsado, participado y defendido la consulta.

Lo ha dicho en rueda de prensa el diputado de ERC en el Parlament Ernest Maragall, después de que haya trascendido un informe de la Guardia Civil que apunta a que se dedicaron casi dos millones de euros de dinero público a través de subvenciones del grupo parlamentario de JxSí.

Maragall ha recordado que él no era diputado del Parlament mientras ERC formó parte de JxSí en la pasada legislatura, pero se ha mostrado convencido de que hubo uso "legal y correcto" de los fondos que gestionó aquel grupo parlamentario en el que también estaba el PDeCAT.

Los republicanos rechazan la causa judicial contra los líderes soberanistas y alegan que la única cifra que se puede acreditar aquel 1 de octubre es que hubo "dos millones de votantes" y no dos millones de euros de dinero malversados.

Maragall ha hecho estas declaraciones en un rueda de prensa de ERC en el Parlament en el que varios diputados han defendido su participación en el 1 de octubre y su orgullo por haber defendido aquella votación: "El 1 de octubre será siempre nuestro", ha concluido el también exconseller.

ERC ha querido así mostrar su solidaridad con los encausados por el proceso soberanista y con sus recientes comparecencias ante el juez Pablo Llarena, y ha asegurado que la justicia no frenará el proyecto republicano: "No nos frenaréis. No callaremos", ha dicho la diputada Jenn Díaz.

MONTORO VS LLARENA

Preguntado por la controversia abierta entre el juez Llarena y el ministro Cristóbal Montoro sobre si hubo o no malversación el 1 de octubre, ha replicado que es la evidencia que existe una "causa general" contra el independentismo que no tiene ninguna base legal.

"El Estado está cegado por la rabia y la frustración, y el mundo lo sabe. La justicia se ha convertido en venganza", ha concluido Maragall, que ha asegurado que el 1 de octubre es la fecha que mejor define a Catalunya ya que, a su juicio, evidenció que es un sujeto político con el derecho de votar sobre su futuro.

ELS PSC Y LOS PRESOS

Maragall ha considerado "normal y positivo" que el diputado del PSC Carles Castillo fuera a visitar a la cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha afirmado que lo que no es normal es que tenga de ir a verlo en un centro penitenciario.

"Lo que es inaceptable es que hay estos presos. Si va un socialista, magnífico, y si va uno de Cs y uno del PP también", ha concluido Maragall, exconseller y exmilitante del PSC que dejó el partido de los socialistas catalanes y en las elecciones de 2017 concurrió en las listas de ERC.

Los diputados de ERC que han arropado a Maragall en este acto lo han hecho con una camiseta blanca en la que se podía leer 'Yo también hice el 1-O. Libertad presos políticos catalanes ahora'.