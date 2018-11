ERC afirma que el poder judicial está llevando a España al "desprestigio más absoluto"

En una intervención ante el pleno del Parlament, ha cargado contra los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes soberanistas encausados y ha concluido que ha llegado del momento en que hay que elegir entre "república o violencia, democracia o represión, urnas o cárcel".

Ha señalado que la independencia de Catalunya es un proceso irreversible, aunque ha apuntado que este camino "será más lento como consecuencia de la represión feroz" a la que se está sometiendo a Catalunya en los últimos tiempos.

También ha asegurado que el encarcelamiento de líderes soberanistas no frenará a los defensores de la independencia de Cataluña: "No nos dan miedo y no nos frenarán. Hace mucho tiempo que perdimos el miedo".

"La represión no sirve de nada, solo para generar sufrimiento. Este movimiento no se frena ni con juicios ni con golpes", ha concluido el presidente del grupo parlamentario de ERC, que ha defendido que cada día de cárcel es un retroceso para la democracia española.