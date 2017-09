ERC entiende que investiguen al Ayuntamiento de Girona si no hay "voluntades de contaminar"

En declaraciones a los periodistas en un acto de ERC de la campaña a favor del 'sí' en el referéndum, ha recordado que algunas actuaciones las impulsó la propia administración local para determinar si un servicio público se ha prestado con las debidas condiciones, y ve "lógico" que se deriven actuaciones judiciales.

"Pero no tenemos que ser inocentes y tenemos que ser conscientes de que estas actuaciones se producen en el marco de una campaña por el 1-O para desacreditar a una serie de personas, instituciones y propuestas políticas", según Orobitg, que ha subrayado que siempre se pondrán del lado de la justicia en la determinación de responsabilidades.

La investigación afecta a los gobiernos municipales desde 1992, incluida la del hoy presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: Orobitg ve intención de "contaminar la imagen de personas que han dado un paso adelante, como el presidente del Govern, para dar la voz a la ciudadanía".

De hecho, estaba previsto que las declaraciones a los periodistas de este martes en el marco de la campaña de ERC las realizara el diputado de JxSí Roger Torrent (ERC), que es alcalde de Sarrià de Ter, y que al final ha hecho Orobitg.

Después de que la Guardia Civil se haya incautado este martes de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas en el registro que en la empresa de mensajería Unipost en la que han buscado material relacionado con el referéndum, ha lamentado el intento del Estado de restar garantías al 1-O.

Preguntado por si el Govern tiene previsto un escenario en que la Guardia Civil requise las notificaciones a los ciudadanos para conformar las mesas electorales ha contestado: "Lógicamente, nadie puede pensar que el Govern no había valorado la posibilidad de una actuación de este tipo".

En declaraciones a los periodistas durante un acto de campaña de ERC a favor del 1-O, se ha mostrado "convencido" de que el Govern ha trabajado con plena dedicación para que se pueda realizar el objetivo principal de la hoja de ruta del Govern: que los catalanes voten el 1 de octubre.

Orobitg cree que hay "una voluntad evidente de que no se pueda llevar a cabo este referéndum" y ha señalado a los que acusan al Govern de no dotar de garantías al referéndum, ya que considera que muchos de ellos son los que colaboran para que no las tenga.

El diputado republicano ha llamado a luchar con "esta problemática más, que es esta represión evidente y la vulneración de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Cataluña".

Al preguntársele si el Govern tiene alternativas para formar las mesas electorales en caso de que esas tarjetas se requisen, ha respondido que lo desconoce, pero ha reiterado: "Tengo el convencimiento de que el Govern lo ha valorado y las llevará a cabo".