ERC no se cierra a facilitar que Iceta sea senador: "Se está hablando de todo y no hay ninguna resolución"

"No hemos dicho nada, en todas la negociaciones se está hablando de todo y no hay ninguna resolución", ha contestado Cortés cuando se le ha preguntado sobre la negativa de ERC a facilitar que Iceta sea designado por la Cámara catalana.

En declaraciones ante el Congreso, donde ha acudido a denunciar los problemas que se están encontrando los españoles residentes en el extranjero para ejercer su derecho a voto, Cortés tampoco ha aclarado si ERC va a exigir un puesto en la Mesa de la institución.

Eso sí, no ha descartado que su postura respecto a la designación de Iceta en el Parlament pueda vincularse a la posibilidad de hacerse con un puesto en la Mesa del Senado. "Todo podría y no podría (estar relacionado", ha dicho, esquiva, incidiendo en que ahora los grupos parlamentarios están conversando y que aún "no hay nada escrito ni decidido".

NADA EN SU CONTRA

En cualquier caso, ha dejado claro que desde ERC no tienen "nada contra Iceta" y que "estaría bien" que un catalán estuviera al frente del Senado. Eso sí, más que la procedencia del máximo responsable de la institución, Cortés ha defendido que sea una persona "dialogante", con posibilidad de llegar a "pactos" y de sentarse en una mesa sin levantarse.

Preguntada sobre si el líder de los socialistas catalanes cumple esos requisitos, la senadora ha respondido: "No tenemos nada contra Iceta, faltaría más, por supuesto que sí", ha reconocido.