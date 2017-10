ERC aboga por "constituir" ya una república sin cerrar la puerta al diálogo

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha abogado por "constituir" a partir de este martes una república catalana, democrática, social y de derecho, y hacerlo sin cerrar la puerta al diálogo con el Estado ni a una hipotética mediación externa entre Generalitat y Gobierno central.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes tras reunirse la dirección del partido, donde no ha concretado si este martes el Parlament debe declarar formalmente la independencia y si el presidente catalán, Carles Puigdemont, la puede declarar directamente o debe producirse una votación previa.

Los republicanos se limitan a afirmar que este martes el Parlament debe "oficializar" los resultados del referéndum del 1 de octubre, cuando ganó el 'sí' a la independencia, y consideran que el resultado de la votación da al Govern un mandato suficiente para seguir avanzando hacia la construcción de un Estado catalán.

"Una semana después del 1 de octubre, Cataluña y su gente se han ganado el derecho a construir una república independiente, democrática, social y de derecho que nos proteja en contraposición a un Estado que nos agrede", afirman los republicanos, aunque no concretan cómo materializarlo.

Sabrià, que también es diputado de JxSí en el Parlament, ha asegurado que en el pleno de este martes esta premisa "tomará forma", y ha confiado en que tendrá el apoyo de todos los diputados independentistas e incluso de algunos más, sin precisar quiénes.

ERC admite que "alguien puede sufrir vértigo porque lo que se quiere hacer no es fácil", pero la formación está convencida de que constituir una república es posible pese a la oposición frontal que ha exhibido contra eso el Gobierno central.

MEDIACIÓN

Sabrià ha explicado que, para ERC, "tan firme es el compromiso con el resultado del 1-O como la voluntad de diálogo", y asegura que avalan cualquier propuesta de mediación y que el único problema es que el Gobierno central no quiere aceptar ninguna.

El eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa, ha hablado este martes de la posibilidad de hacer una declaración en 'diferido': declarar la independencia pero suspenderla en el tiempo en busca de reconocimiento internacional, pero en ERC no quieren abordar los detalles y piden "confianza" en el Govern y en el Parlament.

LEY DE TRANSITORIEDAD

ERC no aclara si este martes debe entrar en vigor la ley de transitoriedad jurídica que materializa la 'desconexión' entre Catalunya y el resto del Estado, y asegura que "no renuncia" a que se aplique esta ley, aunque no ha señalado cuándo debe aplicarse.

"Nos gustaría explicar más cosas de las que explicamos pero no podemos hacerlo. Os tenemos que pedir comprensión", ha zanjado el republicano.

Preguntado por la posible suspensión de la autonomía catalana si se proclama la independencia, ha asegurado que "esto no nos frenará", y ha recordado que la gente votó el 1 de octubre pese a que desde el Estado se garantizó que ese referéndum no se celebraría.

EMPRESAS QUE SE VAN

Sabrià ha asegurado que a su partido no le preocupa "excesivamente" que varias empresas hayan trasladado su sede social fuera de Cataluña por el proceso independentista, y que no afecta al rumbo de la economía.

Admite que a su partido le gustaría que estos traslados no se produjeran, pero constata que las empresas son "libres" para tomar estas decisiones, y concluye que esto demuestra que el proceso hacia la independencia es creíble a ojos de los actores económicos.