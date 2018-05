ERC constata que la república no existe y busca sumar más apoyos para conseguirla

La ponencia que ERC debatirá en una conferencia política el 30 de junio y el 1 de julio constata que la república catalana no existe y defiende sumar nuevos apoyos en torno "al derecho a decidir" para conseguir la independencia en el futuro, según se deprende del texto recogido por Europa Press.

El documento, publicado por el diario 'Ara' y 'Nació Digital', defiende que el 'octubre catalán' --en alusión a la celebración del referéndum del 1 de octubre-- fue exitoso, pero admite: "No se ha traducido en el nacimiento de la República catalana".

Además, interpreta que el independentismo representa el 50 por ciento de la sociedad catalana, pero añade que es una "proporción insuficiente cuando de lo que se trata es de que la República nazca por medios estrictamente cívicos, pacíficos y democráticos".

"Y la realidad es que hoy en día el independentismo no es suficientemente poderoso, aún, como para convertir Cataluña en una República independiente", concluyen los republicanos, que han dado a la militancia hasta el 17 de mayo para presentar enmiendas al texto.

La ponencia rehúye la apuesta por lograr la independencia de forma unilateral, y considera estéril y contraproducente el debate binario entre unilateralidad versus bilateralidad, concluyendo que "los procesos de cambio profundo son necesariamente multilaterales".

ERC esgrime que "los actos unilaterales por parte del movimiento independentista son solo una pequeña parte de una dinámica mucho más compleja" y aboga por negociar con el Estado y por recordar que hay otros actores con influencia como otros países, organizaciones internacionales, empresas y sindicatos, entre otros.

"ERC, pese al sufrimiento que están generando las políticas opresoras del Estado, se mantiene firme en la oferta de diálogo y en la necesidad de negociar de manera multilateral una resolución pactada a la situación política", sentencian los republicanos.

El partido que lidera Oriol Junqueras admite que la república no es una realidad, pero rechaza que eso sea una victoria del Gobierno central: "No tengamos ninguna duda, aún no hemos sido capaces de hacer realidad la República catalana, pero el Estado español está completamente deslegitimado a ojos de buena parte de la ciudadanía".

NUEVAS ALIANZAS

El partido que lidera Oriol Junqueras mantiene su apuesta por la independencia de Cataluña, y para lograrla algún día, aboga "por recobrar sinergias y complicidades con aquellos sectores que, favorables a los principios del derecho a decidir, no han querido acabar de comprometerse con la estrategia para obtener la República catalana".

ERC considera que tiene que ampliar la mayoría social a favor de la independencia "sin confundirla mecánicamente con la mayoría parlamentaria", y también profundizar en aquellas propuestas políticas que la conectan con la diversidad de la sociedad catalana.

PARTIDO HEGEMÓNICO

La ponencia se titula 'Hagámos república' y esboza las políticas que debería hacer el próximo Govern de la Generalitat en materias como la vivienda, la sanidad, la cultura, el medio ambiente, la acción exterior o los derechos humanos, entre otros ámbitos.

Esta conferencia política de ERC marcará la línea de actuación de los republicanos en los próximos dos años, cuando deberán celebrar un nuevo congreso del partido en que se actualizará de nuevo su propuesta política y, si lo ven conveniente, se revisarán los liderazgos.

El partido lleva unas semanas reorganizándose para afrontar su actual situación: su líder, Oriol Junqueras, está en la cárcel y su secretaria general, Marta Rovira, reside en Suiza, y este jueves ha hecho efectivo que Sergi Sabrià será el nuevo líder de ERC en el Parlament, precisamente, en sustitución de Rovira.

En la ponencia, el partido asume la necesidad de lograr cada vez más nuevos simpatizantes y militantes para mantener su tendencia al alza en las diferentes elecciones y hasta "completar su transformación en el partido hegemónico en Cataluña".