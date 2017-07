ERC dice que comprar papeletas para autonómicas no indica que se anule el 1-O y que habrá elecciones "seguro" en 12

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha negado este lunes que la compra de material electoral por parte del Gobierno de la Generalitat sea un síntima de que no se vaya a celebrar el referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre.

A su juicio, el contrato publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es normal porque habrá elecciones "en los próximos 12 meses seguro". Según ha dicho, es normal homologar a las empresas suministradoras de este material como ha hecho el Govern, algo que también hacen "otras comunidades".

Por otro lado, Sabrià ha replicado al PP que llevar al Tribunal Constitucional la reforma del reglamento del Parlament no tendrá consecuencias sobre el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre: "Que esto ocurra no nos sorprende y tampoco no nos frenará".

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, después de que los 'populares' hayan anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Alto Tribunal para "salvaguardar los derechos" de los diputados si este miércoles la reforma recibe luz verde de la Cámara.

Se trata de la reforma del Parlament que permitirá que los grupos puedan tramitar las leyes a través del mecanismo de lectura única, el procedimiento de máxima urgencia, y que la oposición no soberanista alerta de que su objetivo es sacar adelante las leyes de ruptura sin apenas debate.

Sabrià ha defendido la legitimidad de la reforma y ha asegurado que los soberanistas "se han ganado en las urnas" poder hacerla, en alusión a que JxSí y la CUP tiene la mayoría necesaria de 71 diputados para sacar adelante esta reforma.

Así, ha afeado a los populares que tomen sus decisiones "en función de las órdenes que les llegan de la Moncloa", y ha concluido que, pese a las impugnaciones al TC, el proceso soberanista seguirá adelante.

LEY DE TRANSITORIEDAD: PRONTO

También ha explicado que la ley de transitoriedad que preparan JxSí y la CUP y que recogerá el régimen de transitoriedad después de una eventual independencia de Cataluña se presentará en "los próximos días".

Ha recordado que así se comprometió JxSí, pero no ha aclarado si será esta semana o la que viene: "Estad preparados", ha concluido el portavoz republicano.

GERMÀ GORDÓ

Preguntado por la investigación contra el exconsejero, exmilitante del PDeCAT y exdiputado de JxSí en el Parlament Germà Gordó, ha asegurado que la posición de ERC es que "se investigue todo" y, si se demuestra algo, que a quien corresponda asuma consecuencias.

"El proceso también tiene que ayudarnos a hacer limpieza. No entendemos la república si no es una república limpia y justa", ha concluido Sabrià, que es diputado de JxSí en la Cámara catalana.