28A

Política

http://www.teinteresa.es/politica/ERC-antiguo-PSC-vuelven-hacerlo_0_2203579734.html

ERC adapta un antiguo lema del PSC: "Si tú no vas, ellos vuelven a hacerlo"

ERC ha presentado este lunes uno de sus lemas de precampaña de las elecciones generales, que reformula uno antiguo del PSC: 'Si tu no hi vas, ells hi tornen' --'Si tú no vas, ellos vuelven a hacerlo'--, con el fondo en rojo y las imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Cs, Albert Rivera.