ERC traslada a Torra la necesidad de una "estrategia unitaria" ante el fallo del TS

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha trasladado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la necesidad de que el soberanismo trace una "estrategia unitaria" para afrontar los próximos meses, sobre todo ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del 1-O.

Así se lo ha transmitido en una reunión de el Palau de la Generalitat, que forma parte de la ronda de contactos que Torra empezó la semana pasada con entidades y partidos soberanistas para buscar una "unidad estratégica".

Para ERC tiene que ser una estrategia "que interpele al 80 por ciento de la ciudadanía y que dé respuesta a unas sentencias que son inminentes", pero que no ha precisado cómo tiene que ser porque considera que esto no facilitaría un acuerdo entre todos los actores implicados.

"No, no podemos concretarla y hacerlo no ayudaría a conseguirla --esta estrategia--. Discreción, mucho trabajo y mucha voluntad por todas las partes. Y líneas rojas en ningún caso", ha explicado en declaraciones a los medios junto a la portavoz de la formación, Marta Vilalta.

ERC considera que el soberanismo catalán no puede permitirse "no tener esta unidad estratégica", y Sabrià ha asegurado que los republicanos pondrán todos los esfuerzos para lograrla ya que ha considerado que, cuando así ha sido, le ha ido mejor a Catalunya.

Sabrià tampoco ha concretado si su partido contemplaría un adelanto electoral o la vía unilateral en el caso de una sentencia condenatoria: "No pondremos propuestas encima de la mesa", ha insistido, aunque ha asegurado que las tiene y que las pondrá al servicio de encontrar una estrategia común.