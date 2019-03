ERC ve la querella contra Torra "otra agresión a la libertad de expresión"

En rueda de prensa, ha afirmado que esta querella es "un paso más de judicialización de la política" y ha insistido en que esta no es la solución a la situación en Cataluña.

"Este no es el camino. El Estado está cometiendo otra vez el mismo error", ha lamentado, y ha defendido que el lazo amarillo no es un símbolo político, por lo que cree que Torra no ha cometido un delito de desobediencia.

"Un lazo que nace a raíz de la respuesta a la represión, de ver agredidos nuestros derechos civiles y políticos, que reivindica transversalmente el derecho a decidir. Eso es un lazo amarillo, no es un símbolo político. Por lo tanto, no afecta a un periodo electoral", ha asegurado.

Caula ha subrayado que los espacios públicos "son neutrales pero no deben ser escépticos" y deben permitir la libertad de expresión.