ERC acusa a Sánchez de "poca talla" y mala educación por no negociar su moción de censura, pero apoya quitar a Rajoy

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha recordado que su partido criticó al PSOE por permitir con su abstención la investidura de Mariano Rajoy y que hace un año apoyó la moción de censura de Pablo Iglesias.

Por eso, y tal y como vienen ofreciendo al PSOE desde el pasado mes de marzo, el partido independentista está dispuesto a apoyar una moción de censura del PSOE para desalojar a Rajoy de la Moncloa, aunque también han pedido a los socialistas que "corrijan" posiciones como "insultar permanentemente al republicanismo catalán", en alusión a las críticas al nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.

"PARECE QUE NO QUIEREN NUESTRO VOTO"

Pero Tardà no da por sentado ese voto afirmativo y se ha quejado de que ERC se enteró de la moción de censura por la prensa y que el PSOE no se puso en contacto con ellos, e incluso "le han encontrado gusto a presumir" de que no hablan con los independentistas. "Parece que el PSOE quisiera que ERC votara en contra", ha comentado.

Tardà se declara "sorprendido" con lo que considera "la poca talla y la mala educación de Sánchez, que incluso saca pecho de que vale la pena y es rentable menospreciar al independentismo catalán". "Estamos ante un escenario de caos, en el que la cortesía parlamentaria y el buen hacer no existe", se ha lamentado, sin confirmar su voto hasta que el PSOE se ponga en contacto con ellos.