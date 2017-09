ERC y el PDeCAT se rebelan contra las amenazas de Rajoy y avisan: "Votaremos"

Lo han dicho en el primer acto de la campaña electoral del referéndum que han protagonizado los partidos y las entidades soberanistas en el Tarraco Arena de Tarragona, donde Rovira ha asegurado que la independencia es avanzar y progresar, mientras que el autonomismo es "quedarse como siempre".

Ha proclamado que los independentistas tienen un mensaje para el Gobierno central y todos aquellos estamentos judiciales que buscan frenar el referéndum: "Estamos determinados y firmes y tenemos claro el camino hacia la república catalana".

Pascal ha pedido a los catalanes que no teman las advertencias que llegan desde el Estado, y ha puesto de ejemplo al Govern por no atender a las peticiones de que frene la votación: "No nos valen las amenazas y no nos vale tener miedo. Tenemos un Govern valiente".

La líder del PDeCAT y diputada del Parlament ha pedido la independencia para una Cataluña con mejores condiciones de vida, ha asegurado que la independencia no es cosa de revolucionarios sino de gente normal, y ha pedido un Estado catalán por los que "se dejaron la vida y soñaron en un país libre".