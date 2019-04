ERC, JxCat y ECP reprochan al PSC no apoyar un referéndum y Cs dialogar con soberanistas

En el debate de RTVE en Cataluña, Gómez del Moral ha criticado que el PSC busca que el independentismo se olvide de su proyecto político y ha pedido que el diálogo que plantean sea "sincero", ya que considera que el Gobierno del PSOE se levantó de la negociación con la Generalitat por miedo a la derecha.

Borràs ha exigido al PSC "un poco menos de paternalismo y más democracia", y ha preguntado por qué han dejado de apoyar el derecho a decidir, como hacían hace años.

También lo ha cuestionado Asens, que ha defendido que al PSOE "le falta valentía" y ha alertado de que, según él, los socialistas no han cerrado la puerta a aplicar de nuevo el 155 y que esto puede suceder si hay un gobierno PSOE-Cs.

La número tres del PSC, Mercè Perea, ha contestado que no permitirán que se vulnere la ley ni un referéndum, pero que su proyecto es reforzar el autogobierno y un pacto para acabar con la confrontación y el desbloqueo que vive Cataluña: "El PSC tiene un proyecto de país basado en el diálogo y el acuerdo; si no es así, no saldremos de aquí".

Sobre esta propuesta, Roldán ha cargado contra el PSC cuestionando su modelo territorial porque advierte de que "la solución no pasa por darle más poder a unos señores que quieren destruir España".

DEBATE CON TENSIÓN

El primer bloque del debate, que se centraba en el modelo territorial, ha estado marcado por la tensión después de que el número uno del PP por Tarragona, Jordi Roca, haya acusado al independentismo de aliarse con el terrorismo de ETA y de ser totalitarios, y haya dicho que han instigado al odio durante décadas: "Su objetivo ha sido marcarnos para normalizar la violencia contra nosotros".

Asens, Borràs y Gómez del Moral han tildado de mentira estas palabras y han argumentado que esto es banalizar e "insultar" a las víctimas del terrorismo y del totalitarismo.

Roldán se ha añadido al PP leyendo algunos fragmentos de textos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, escribió en el pasado y que Cs ve como "supremacistas", y ha recordado el escrache de la semana pasada en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, porque afirma que se vulnera la libertad de expresión de los no independentistas.

Ante esta situación, Perea se ha desmarcado de los dos bloques y ha defendido la necesidad de huir de la crispación: "Os va muy bien la confrontación", ha recriminado a ERC, JxCat, Cs y PP.