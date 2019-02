ERC pregunta al Gobierno si está "orgulloso" de las declaraciones de Irene Lozano comparando el 1-O con una violación

"La cosa es que ellos querían hacer el referéndum pero no tenían el permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia", afirmó Lozano en una entrevista concedida este miércoles a la cadena de televisión británica Sky News.

¿HA DEJADO A ESPAÑA EN RIDÍCULO?

Aunque la exdirigente de UPyD ya ha reconocido que no hizo "la mejor de las comparaciones", ERC no ha desaprovechado la oportunidad de preguntar al Ejecutivo por estas palabras. "¿Considera el Gobierno que la directora de España Global ha dejado en ridículo a España o que, contrariamente, la representa bien?, reza el primero de los interrogantes.

Asimismo, los independentistas catalanes quieren saber si el Ejecutivo está "orgulloso" de su actuación, si comparte sus palabras y si cree que éstas transmiten una imagen fiel del pensamiento español. En caso contrario, pide saber si prevé adoptar alguna medida contra la responsable de la antigua Marca España.

Además, el grupo capitanea Joan Tardà pregunta por el salario de la citada secretaria de Estado, por sus suplementos, dietas y otros derechos económicos, por el número de viajes ha realizando hasta el momento y por el coste pormenorizado de cada uno de ellos.