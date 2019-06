Política

ERC busca apoyos para gobernar en la Diputación de Lleida y PDeCAT muestra interés por entrar en el Gobierno

El presidente de ERC en Lérida y alcalde de Torrelameu, Carles Comes, ha informado este jueves a Europa Press que su partido, con 11 diputados en la Diputación de Lérida --el pleno está formado por 25--, hablará con todos los grupos para buscar un acuerdo estable, aunque no descarta gobernar en solitario si las conversaciones no prosperan.