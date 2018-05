ERC se posiciona sobre la candidatura de Elsa Artadi: "No habrá ningún problema"

El adjunto a la Presidencia de ERC y secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este miércoles que si la diputada de JxCat Elsa Artadi es la propuesta para presidir la Generalitat "no habrá ningún problema" de los republicanos para investirla.

"Hay una buena relación y es una persona con una gran capacidad de trabajo, y tiene muchas cualidades", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha subrayado que los políticos catalanes encarcelados insisten en la necesidad de formar Govern.

Sin embargo, ha señalado que "no es una cuestión de nombres, sino de que haya un Govern cuanto antes mejor", y que el candidato debe proponerlo JxCat porque así lo acordaron las dos formaciones.

Así, ha apuntado a que "la semana que viene podría haber una investidura" si el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, propone a un candidato durante el fin de semana.

Aragonès ha rechazado repetir elecciones porque el independentismo logró mayoría absoluta el 21 de diciembre: "No tiene sentido volvérsela a jugar e ir a unas elecciones en las que, en el mejor de los casos, nos encontraríamos como ahora".

Preguntado por si la CUP apoyará la candidatura que surja de las negociaciones entre JxCat y ERC, ha explicado que están negociando con los anticapitalistas para que apoyen la investidura, pero que "en estos momentos hasta donde puede llegar la CUP se sitúan en la abstención y no bloquearán la investidura".

Sobre la investigación abierta a raíz de la financiación del 1-O, el republicano ha insistido en que no se destinaron fondos públicos a sufragar la votación, y que desconoce quién pagó: "Yo no lo sé, pero la Generalitat no".

"La información que tenemos es la que tiene el ministro Montoro, porque la tiene toda, y podemos explicar perfectamente lo que ha explicado: que no se han destinado al 1-O fondos públicos", ha dicho.

Además, ha criticado que "se ha construido un relato en el que primero se deciden los delitos y luego se van a mirar los hechos", como cree que ha ocurrido al atribuir rebelión al Govern cesado y que ahora se intente argumentar que ha habido violencia en Cataluña.