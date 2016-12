C´S PIDE EQUIPARAR LOS PERMISOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD POR GESTACIÓN SUBROGADA

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno equiparar los permisos de maternidad y paternidad por gestación subrogada en la línea de lo establecido por las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La portavoz adjunta de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad, Patricia Reyes, subrayó la necesidad de regular este método que satisface el deseo "irrefrenable" de quienes quieren tener hijos y no pueden hacerlo de otra forma.

La prohibición de la gestación subrogada en España, explica la iniciativa, no impide que el sistema legal tenga que tratar problemas derivados de su realización en otros países que sí la han regulado de formas muy diversas, "desde sistemas con pocos controles y que consideramos claramente abusivos para las mujeres utilizados en países en vías de desarrollo, hasta Estados con altos controles que impiden que exista un lucro basado en esta actividad".

Son "numerosos" los ciudadanos que acuden a otros países para poder tener hijos de esta forma, lo cual ha derivado en problemas como no poder inscribir a los menores en el Registro Civil, algo que ya se subsanó, hasta las exigencias de permisos por maternidad y paternidad.

En ese sentido, Ciudadanos recuerda que el pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo unificó la doctrina relativa a la cuestión de si la gestación por subrogación puede considerarse una situación protegida en relación a la prestación por maternidad, adopción o acogimiento y, en particular, cuando el solicitante de dicha prestación por maternidad es un varón.

El Supremo estudió dos casos: el de una trabajadora que tiene un hijo en virtud de un contrato de gestación por sustitución, inscrito en el Registro del Consulado de España en Los Ángeles, en el que ella figura como madre y su pareja varón como padre; y el de un español que concertó una reproducción asistida en la India, donde una gestante utilizando su material genético alumbró dos niñas y ambos fueron inscritos como progenitores. En este último caso la Seguridad Social española había denegado las prestaciones de maternidad solicitadas por el padre de las menores puesto que la Ley de Reproducción Asistida proclama la nulidad del contrato de gestación por sustitución.

En recursos posteriores en el Tribunal Supremo, en el caso del menor nacido en Los Ángeles se dio la razón a los progenitores a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos concediéndoles los permisos por maternidad y paternidad. En el segundo caso, el Supremo recordó que los permisos por maternidad pueden ser transferidos por la madre al padre en caso de no poder disfrutarlos (muerte, ausencia de protección, etc.) como sucede en esta ocasión y permitió, por tanto, que el progenitor varón a raíz de un procedimiento de gestación subrogada puede disfrutar el permiso por maternidad al no poder hacerlo la madre.

En virtud de todo ello, Ciudadanos quiere que el Congreso inste al Gobierno a llevar a cabo las instrucciones precisas a la Seguridad Social a fin de que los progenitores de menores alumbrados por gestación subrogada puedan disfrutar de las prestaciones por maternidad y paternidad tal y como establece la jurisprudencia emanada de las actuaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso