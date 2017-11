EL BANCO DE ESPAÑA ENVIARÁ AL SENADO LA INFORMACIÓN QUE PIDE EL PP SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS

Google Plus

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, remitirá al Senado la información sobre las finanzas de los partidos que ha pedido el PP en el marco de la comisión que en esta cámara investiga las cuentas de las fuerzas políticas.

Fuentes parlamentarias explicaron a Servimedia que Linde se refirió a esta cuestión en la comparecencia a puerta cerrada que realizó esta mañana en la Cámara Baja.

La decisión de que la declaración del gobernador no fuese pública fue anunciada por Rosa Vindel, la senadora popular que preside la comisión que investiga la financiación de los partidos y a la que sólo asisten el PP y el senador de UPN Francisco Yanguas, ya que la oposición no está participando en estos trabajos.

NORMATIVA VIGENTE

Vindel explicó que el responsable del Banco de España comparecería sin presencia de los periodistas en aplicación del artículo 82.4 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Fuentes parlamentarias explicaron que la decisión fue tomada porque Linde podía tratar asuntos que podían afectar a operaciones de las entidades de crédito.

En todo caso, las fuentes consultadas explicaron que el gobernador se limitó a recordar en su comparecencia la normativa que afecta a las cuentas de los partidos políticos, sin entrar en otras consideraciones.

Además, Linde se comprometió a enviar toda la documentación que le ha pedido el PP, que todavía no ha podido remitir al Senado al haberse hecho la solicitud en los últimos días. Los populares tratan de aclarar en esta comisión, entre otras cosas, la condonación de créditos al PSOE por valor de unos 40 millones de euros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso