GABRIEL. EL PSOE ENTIENDE EL “DOLOR Y LA RABIA”, PERO MANTIENE SU RECHAZO A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El PSOE mantiene su posición contra la prisión permanente revisable pese a que entiende el “dolor y la rabia” que hay en la sociedad española tras la muerte del niño Gabriel Cruz y la detención de Ana Julia Quezada como presunta responsable. “No se puede gobernar en caliente”, dicen los socialistas.



Así lo indicó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en la rueda de prensa que ofreció al finalizar la Permanente de la Ejecutiva de los socialistas.

A preguntas de los periodistas, remarcó que, “desde el principio”, en el PSOE tienen “muy claro” su posicionamiento sobre la prisión permanente revisable y por eso recurrieron al Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal que impulsó el Partido Popular.

“Entendemos el dolor y la rabia de millones de ciudadanos, también es la nuestra, pero también entendemos que no se puede legislar en caliente y nuestra Constitución dice, en el artículo 25.2, que las penas de prisión tienen la finalidad de la reinserción social”, explicó Lastra.

NO LEGISLAR EN CALIENTE

Además, confirmó que este jueves en el Pleno del Congreso el PSOE votará contra las enmiendas de PP y Ciudadanos sobre la proposición de ley que presentó el PNV para derogar la prisión permanente revisable.

La ‘número dos’ del PSOE insistió en que la postura que mantienen la han defendido “siempre”, porque “es una cuestión de profundos valores democráticos”, de lo que se deduce que no variarán ni harán una reflexión sobre la misma en el caso de que el Tribunal Constitucional no les dé la razón en el recurso presentado.

Sin embargo, Lastra consideró necesario recordar que quien “más ha endurecido” las penas en España fue el Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 -agravó las penas por terrorismo, crímenes sexuales y corrupción urbanística-, hasta que el Partido Popular, con su mayoría absoluta en 2015, incorporó la prisión permanente revisable.

“No se puede legislar ni juzgar en caliente”, insistió Lastra, al tiempo que mostraba su solidaridad con la familia de Gabriel Cruz y compartía el “dolor” que puede estar sufriendo.

Defendió el recurso que presentaron en junio de 2015 ante el TC al considerar “que la prisión permanente revisable no es constitucional”. A la espera de la sentencia del Alto Tribunal, la dirigente socialista confirmó que van a mantener su posición “en contra” de las enmiendas a la totalidad que presentan Cs, para endurecer el acceso del tercer grado, y PP, para aumentar los casos que pueden ser penados con prisión permanente revisable.

Con el rechazo del PSOE, estas enmiendas no tienen visos de prosperar, por lo que “eso nos devuelve a la casilla de salida”, dijo Lastra, y se inicia el trámite parlamentario de la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable, que es “una realidad a día de hoy que está en nuestra legislación” y que los socialistas esperan que el TC les “dé la razón” sobre su inconstitucionalidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso