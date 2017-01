EL PP “NO ENTENDERÍA” QUE AZNAR FUNDASE UN NUEVO PARTIDO

El PP afirmó este lunes que “no entendería” que el exjefe del Ejecutivo José María Aznar crease otro partido distinto al que refundó y al que llevó al Gobierno de la nación. En Génova subrayan que el que fuera su presidente de honor “va a seguir siendo una referencia importantísima”.

"No me imagino a Aznar fuera del PP porque es su casa”, sentenció el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, y añadió que no le consta que Aznar esté gestando “ningún proyecto de partido” que compita directamente con el de Mariano Rajoy.

“No entendería que José María Aznar estuviera en otro partido distinto”, señaló Casado, al tiempo que dijo que la historia del PP “no se entiende” sin su aportación. “Yo no creo que haya ninguna cuestión que no conozcamos porque él sigue siendo miembro del PP, sigue militando en este partido al que tanto ha aportado”, apostilló.

Además, enmarcó dentro de la normalidad los actos que tiene programados esta semana con su fundación, FAES. “Por supuesto que respetamos su agenda, que es muy intensa, y no sólo en España”, subrayó, al tiempo que insistió en que Aznar “siempre” será un ejemplo en materia de gestión y en la propia configuración del partido.

Aznar interviene hoy ante la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y el próximo jueves clausurará una conferencia para aportar “ideas” que mejoren la sociedad española, en un acto en el que compartirá espacio con los exministros Alberto Ruiz Gallardón y Josep Piqué; y con Rocío Albert, patronos de FAES.

