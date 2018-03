ENCONTRADO EL CADÁVER DEL NIÑO GABRIEL RUIZ EN EL COCHE DE LA PAREJA DEL PADRE

Google Plus

El Ministerio del Interior informó este domingo de que la Guardia Civil localizó esta mañana el cadáver del niño Gabriel Ruiz, desaparecido el pasado 27 de febrero en Níjar (Almería), en el maletero del coche de la actual pareja del padre del pequeño.



Según explicó Interior, el cadáver de Gabriel fue localizado en el maletero del coche de Julia, actual pareja del padre del niño. En concreto, la Benemérita arrestó a Julia en el momento en el que transportaba el cuerpo del menor.

Al mismo tiempo, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de unas declaraciones difundidas por su ministerio, pidió no lanzar “ningún tipo de bulo” sobre la muerte de Gabriel hasta que se aclare del todo lo ocurrido.

Zoido expresó su “más profundo dolor y conmoción” del Gobierno tras el hallazgo del cuerpo del pequeño. El ministro explicó que, tras localizar la Benemérita el cadáver del niño y detenerse a la pareja del padre, habló con Patricia, la madre del pequeño, para trasladarle sus condolencias por este “terrible desenlace”.

El ministro indicó que transmitió a la madre de Gabriel “el más profundo dolor y conmoción del Gobierno de España y de todos los españoles por la triste pérdida que acaba de sufrir”.

RESPETAR LA INVESTIGACIÓN

El titular de Interior explicó que la Guardia Civil detuvo este domingo por la mañana a la pareja del padre de Gabriel “cuando transportaba el cadáver del pequeño en el maletero del coche”.

Al mismo tiempo, Zoido trasladó a la opinión pública la “recomendación” de “que se deje trabajar” a los agentes y que no se difunda “ningún tipo de bulo” sobre lo que ha podido suceder hasta que el cuerpo del niño llegó al maletero del coche.

“Estamos ante horas trascendentales para la investigación, de ahí la importancia de que se respete ese trabajo minucioso que viene desarrollando la Guardia Civil desde el primer instante en que se supo de la desaparición del niño”, afirmó el ministro, quien pidió que “no entorpezcan las investigaciones” del Instituto Armado.

PESAR ENTRE LOS POLÍTICOS

Asimismo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la de Andalucía, Susana Díaz, y los principales líderes políticos expresaron su pesar por el hallazgo del cadáver de Gabriel. Tras conocerse esta noticia y el arresto de la pareja del padre del pequeño, la clase política expresó, a través de Twitter, su dolor y se mostró horrorizada por lo ocurrido.

Así, Rajoy envió un tuit con el siguiente contenido: “Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz”. A su vez, Díaz envió el siguiente mensaje: “Horrorizada ante la noticia del hallazgo del cuerpo del pequeño Gabriel. No hay palabras para describir tanto dolor. Todo mi apoyo y mi cariño a sus padres, Ángel y Patricia, a su familia y allegados”.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se hizo eco de la noticia con este comentario: “Dolor inmenso ante la peor de las noticias. En mi nombre y en el de mi partido toda la solidaridad y el cariño hacia la familia del pequeño Gabriel en este momento tan duro y tan terrible. Confiemos en el trabajo de la Policía y de la Justicia”.

A su vez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, comentó que “la noticia de la muerte de Gabriel ha sido un verdadero mazazo. Mis pensamientos están con sus allegados. DEP (descanse en paz)”.

Asimismo, el responsable del Ciudadanos, Albert Rivera, remitió el siguiente tuit: “Rotos por el asesinato de Gabriel. Todo mi cariño y apoyo a Patricia y Ángel, sus padres. Descanse en paz vuestro pequeño”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso